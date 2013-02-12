Сделать мини-сайт с продающими страницами

$500
Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок216 просмотров
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Требуется сделать продающий сайт экспертно-юридической компании. Сайт будет состоять из 3-4 обычных страниц (Главная, о компании, цены, отзыв, примеры работы) и

Особое внимание необходимо будет уделить разработке 3-х различных посадочных страниц под определенные услуги компании.

От исполнителя жду опыта и знаний в разработке таких проектов.

11 лет назад
alfalider
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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