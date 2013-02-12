Сделать мини-сайт с продающими страницами

Есть готовый FLASH сайт www.easy2buy.com.ua. Необходимо сделать HTML версию для смартфонов и планшетов. Сайт нужен без админки Необходимо еще сделать две странички с админкой. На сайте для пользователей они отображаться не должны. На одной странице будут размещаться небольшие картинки ...