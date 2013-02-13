Интернет-магазин "под ключ"

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка249 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработка интернет-магазина с нуля, начиная с дизайна и заканчивая внедрением.

Есть определенное понимание того, что хотим получить в итоге.

Ссылку на примеры сайтов предоставим в личку.

Рассмотрим предложения только на cms magento или bitrix.

11 лет назад
Ustec
Юлия 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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