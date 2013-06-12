Сайт для объединения людей

$2500
Сайты «под ключ»Завершен14 заявок315 просмотров
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Необходимо создание подобия социальной сети на базе социальных сетей ВК, ФБ и твиттер, ну и т.д.

Какие критерии? Требуется стартовая страница сайта, можно по шаблонам, это не важно. Человек должен заходить на сайт, логиниться через соц. сеть или регистрацию. Далее он попадает на деление по рубрикам. Главное условие должна быть возможность размещения API Яндекс. Карты http://api.yandex.ru/maps/

Люди должны иметь возможность ставить точки на карту, другие должны иметь возможность легко сортировать эти точки по интересам, чтобы видеть только нужные точки и иметь возможность комментировать точку на карте.

Желательна возможность иметь рейтинг пользователей. Так же возможность поста в твиттер или новости вконтакте после установки точки на карте.

11 лет назад
Butek
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
WebArtyom
Артём 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 лет назад
$1500
40 дней
Артём очень честный человек, всё сделал как договаривались и даже больше. Всегда на связи, не пропадает, делает с душой. Очень приятное сотрудничество.
Замечательный заказчик и человек, Приятно работать, своевременная оплата! Вежливый и честный человек! Интересный проект и отличные условия работы. Сплошное удовольствие, а не заказ! Спасибо!
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