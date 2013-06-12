Сайт для объединения людей

Необходимо создание подобия социальной сети на базе социальных сетей ВК, ФБ и твиттер, ну и т.д.

Какие критерии? Требуется стартовая страница сайта, можно по шаблонам, это не важно. Человек должен заходить на сайт, логиниться через соц. сеть или регистрацию. Далее он попадает на деление по рубрикам. Главное условие должна быть возможность размещения API Яндекс. Карты http://api.yandex.ru/maps/

Люди должны иметь возможность ставить точки на карту, другие должны иметь возможность легко сортировать эти точки по интересам, чтобы видеть только нужные точки и иметь возможность комментировать точку на карте.

Желательна возможность иметь рейтинг пользователей. Так же возможность поста в твиттер или новости вконтакте после установки точки на карте.