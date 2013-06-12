Сайт для объединения людей

Есть постоянный поток заказов,сам не справляюсь нужны люди которые могут работать с цмс, Джумла,Битрикс,Вордпрес, и тд и тп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создание подобия социальной сети на базе социальных сетей ВК, ФБ и твиттер, ну и т.д.
Какие критерии? Требуется стартовая страница сайта, можно по шаблонам, это не важно. Человек должен заходить на сайт, логиниться через соц. сеть или регистрацию. Далее он попадает на деление по рубрикам. Главное условие должна быть возможность размещения API Яндекс. Карты http://api.yandex.ru/maps/
Люди должны иметь возможность ставить точки на карту, другие должны иметь возможность легко сортировать эти точки по интересам, чтобы видеть только нужные точки и иметь возможность комментировать точку на карте.
Желательна возможность иметь рейтинг пользователей. Так же возможность поста в твиттер или новости вконтакте после установки точки на карте.
- Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется разработка интернет-магазина с нуля, начиная с дизайна и заканчивая внедрением. Есть определенное понимание того, что хотим получить в итоге. Ссылку на примеры сайтов предоставим в личку. Рассмотрим предложения только на cms magento или bitrix.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать сайт уровня komod.ru 1md.ru с последующим заполнением и обслуживанием Пишите сразу цену и срок. Готов ,сделаю,1000000000 сразу отклоняю.Предпочтение исполнителям из Москвы и МО ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УРОВЕНЬ САЙТОВ.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $25000
Мне очень нравится проект http://idolprice.ru/ и нужна его копия. Нужен точно такой же функционал и дизайн подобного уровня. Интересует разработка и дальнейшая поддержка проекта. Пожалуйста, пишите ваши цены и сроки.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно создать сайт на друпале. Тема сайта: каталог компьютерной техники, по функционалу приблизительно вот такой: http://www.nix.ru/, дизайн нужно придумать. От вас стоимость и сроки.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Интересует верстка, размещение на хостинге и настройка нескольких одностраничников. Есть исходники дизайна в PSD, нужен специалист, который сделает всю последующую работу до финала. На каждой странице присутствует 2-3 формы, которые заполняет зашедший пользователь своими данными ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Пример сайта + дизайн который нужно сделать viptaximoskva. ru ТЗ в личку. Заявка фрилансера цена, сроки.Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется сделать продающий сайт экспертно-юридической компании. Сайт будет состоять из 3-4 обычных страниц (Главная, о компании, цены, отзыв, примеры работы) и Особое внимание необходимо будет уделить разработке 3-х различных посадочных страниц под определенные услуги компании. От исполнителя ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо создать сайт для агентства недвижимости и аренды в Черногории. Ориентирован на русскоязычную публику. Пожелания: стильный, запоминающийся,с хорошим функционалом, продуман до мелочей.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Создание портала ПОД КЛЮЧ Бюджет: 20000 рублей Сроки 3-4 дня ТЗ высылается исполнителю. CMS на ваш выбор. Работа на нашем сервере. Оплата строго по факту исполнения: Вебмани или Яндекс деньги.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад