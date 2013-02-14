Сайт-визитка

Нужно 5 одностраничных сайтов с шабонным дизайном, но изменением текста, фоток и цветовой гаммы. Нужно сделать до вечера 15.02. Пример сайта: http://xn--80aeajbcvkfemm7ay9lc.xn--p1ai/#&slider1=3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт визитку(аренда спец техники)
Легкий стильный дизайн. Минимум лишних элементов.
Сайт должен состоять из главной страницы( с основной информацией) и страницей описания той или иной модели техники(в виде шаблона для заполнения)
Готов услышать разные варианты реализации и использования cms. Пожалуйста указывайте примерную цену.
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