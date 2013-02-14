Сайт недвижимости

Есть постоянный поток заказов на создание сайтов разной сложности (сейчас два актуальных заказа + по 1-2 каждую неделю) на основе готовых CMS. Нужен человек, способный их качественно выполнять удаленно, но в СПБ, главное – без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно создать сайт по продаже и аренде квартир с "админкой", с приятным дизайном.
Убедительная просьба указывать на какой CMS системе будет создан сайт.
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