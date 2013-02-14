Исполнитель для создания сайтов под ключ

Есть постоянный поток заказов на создание сайтов разной сложности (сейчас два актуальных заказа + по 1-2 каждую неделю) на основе готовых CMS. Нужен человек, способный их качественно выполнять удаленно, но в СПБ, главное – без наглости в ценниках. Либо сам с нуля с дизайном, либо только верстка/коддинг совместно с нашим дизайнером. Все ответы только в проект, пожалуйста, с указанием контактного телефона.