Разработка страницы по прототипу

Требуется вебмастер для разработки страницы сбора контактов посетителей по прототипу и описанию (ТЗ) – см. приложенные файлы.

Чтобы я выбрал Вас, как исполнителя, пожалуйста, в ответах приложите ссылку на портфолио, желательно отдельно на приземляющие страницы / одностраничные сайты

Ссылка на прототипы и рабочие материалы для разработки страницы http://file.karelia.ru/q5w3r8/

Срок – 5 часов с момента утверждения исполнителя. В процессе работы обязательно быть на связи. При срыве сроков или отсутствия на связи задача передается другим исполнителям. Оплата по факту демонстрации страницы.

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Создать web страницу согласно приложенным прототипам (файлы page1.png, page2.png, page3.png), работающую по аналогии со страницей http://iphonegloves.ru

Ширина 1280, в этом разрешении горизонтального скроллинга не должно быть.

В разрешение 1024 должна влезать вся основная информация и органы управления (на прототипах именно так).

Желательно чтобы скроллинга по горизонтали не было, пусть по краям обрежется изображение картинки природы.

При выборе опций () фитопрепараты/лечебная косметика/Магнитные изделия меняется картинка продукта. Эффект смены картинок – плавный.

В коде или в отдельном конфигурационном файле задается длительность акции – например, 5 дней. При заходе пользователя на страницу у него в куках запоминается дата захода. А на экране тикает счетчик обратного отсчета – акция актуальна до такой-то даты, сталось столько то дней, часов, минут

При нажатии на кнопку "заказать звонок рег представителя" кнопка с приглашением жми сюда сменяется на форму ввода данных. При смене используется легкий анимационный эффект.

Кнопка "отправить заявку" проверяет выбраны ли чек-боксы (фитопрепараты/косметика/магниты), заполнены ли поля телефон, имя, регион, e-mail и, если все заполнено, отправляет на e-mail админа (устанавливается в коде или конфиг файле) данные: время заполнения формы, данные формы, маркеры гугловского маркировщика URL. Если поля не заполнены всплывает предупреждение с кнопкой "OK" или крестиком чтобы его закрыть и ввести отсутствующие данные.

Эти же данные записываются в текстовый файл на хостинге. Имя файла задается в коде или конфиге.

После отправки вместо формы отображается "Спасибо, С вами скоро свяжутся"

Картинку природы, иконки, размещение браслетов, косметики, банки с капсулами, прозрачность фона и др. элементы дизайна – подобрать, чтобы смотрелось красиво и гармонично. Но в рамках схемы в прототипе.