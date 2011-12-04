poniatovski

Евгений poniatovski

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

При желании попросить предоплату, пожалуйста, обратите внимание на сервис Безопасного Проведения Сделок. Ваши намерения использовать его вместо предоплаты говорит о многом. Настойчивые просьбы о предоплате также говорят о многом, но в диаметрально противоположным ключе...

Учтите, что конечный заказчик всех проектов - лично я.

Пожалуйста, отзываясь на проект, задавайте конкретные вопросы и, если считаете нужным, сообщайте, почему мне стоит выбрать именно Вас в качестве исполнителя. Это значительно повышает вероятность того, что заказ будет Ваш.

Отзывы типа "пишите, сделаем быстро, качественно и дешево" как правило идут массово и либо не рассматриваются вообще, либо рассматриваются в самую последнюю очередь.

Размещая мелкие проекты на бирже, я подбираю надежных и грамотных исполнителей для реализации более крупных проектов.

  • SMM продвижение для агента по недвижимости

    Ищется SMM специалист для продвижения независимого агента по недвижимости в Санкт-Петербурге. Необходимо предложить каналы коммуникации, создать и оформить аккаунты в соцсетях, разработать стратегию продвижения и контент-план. Важно вести статистику и замерять эффективность. Начальный бюджет небольшой, гибкая система оплаты.

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продающий одностраничник на базе готового шаблона

    Требуется сегодня (31.03) до 19:30 сделать продающий сайт-одностраничник на основе продающего теста и готового шаблона на тему "Акция: марафон по снижению веса" (вставить наш текст в шаблон, убрать ненужное, отформатировать текст, подобрать картинки) ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка страницы по прототипу

    $165

    Требуется вебмастер для разработки страницы сбора контактов посетителей по прототипу и описанию (ТЗ) – см. приложенные файлы. Чтобы я выбрал Вас, как исполнителя, пожалуйста, в ответах приложите ссылку на портфолио, желательно отдельно ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать список бесплатных каталогов фирм/товаров

    Требуется создать список (excel таблицу) крупных каталогов фирм/товаров/прайс-листов, в которых можно БЕСПЛАТНО разместить информацию о фирме/товарах/объявлениях о продаже/коммерческие предложения. - Подходят оптовые и розничные каталоги - Мелкие доски объявлений не подходят ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать простое iframe-приложение для ВКОНТАКТЕ

    Задача: Создать iframe приложение для ВК, реализующее функцию простого теста: - 40 вопросов - 40 чекбоксов (значения 0 или 1) - Простейшая последующая обработка на уровне "если сумма по набору вопросов ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 50 продающих описаний для продуктов по 2 - 5 тыс.

    $500

    Тема: Биологически Активные Добавки - БАД. Если кого-то смущает сомнительная репутация данной отрасли, предоставлю сертификаты, регистрационные документы, клинические испытания и пр. Товар продается в аптеках и через сертифицированные торговые точки. На сайте БАДы в соответствии ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка плагина для WordPress

    Задача – создать плагин для CMS WordPress версии 2.7 и выше, позволяющий вставлять в тело записи блок, содержащий ссылки на похожие записи. При этом вставляемые ссылки на похожие записи выбираются вручную при создании основной записи ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фотографирование группы детей и обработка фото

    Для создания фото-книг для детей, заканчивающих детсадовский период требуется фотограф. Город - Санкт-Петербург В идеале с выполнением последующих работ по дизайну и верстке фото-книг. Группа детей - 16 человек. ...

    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

Davy_Jones
Матросов 
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Создать простое iframe-приложение для ВКОНТАКТЕ
HTML
Предоставил полностью понятное задание. Оплатил сразу же после получения работы! Приятно работать с таким заказчиком! Советую всем :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Исполнитель моментально выполнил тестовую задачу и в озвученные сроки выполнил основную. Все четко, согласно ТЗ. Во время выполнения был на связи в скайпе и оказывал консультации через демонстрацию рабочего стола. Предоставленный код отлично откомментирован и понятен любому программисту. Использованы технологии: - VK.API - jQuery - js Для несложных задач разработки web приложений однозначно рекомендую. Про сложные - не скажу, так как опыта сотрудничества по сложным проектам пока не было.
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