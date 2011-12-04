poniatovski

При желании попросить предоплату, пожалуйста, обратите внимание на сервис Безопасного Проведения Сделок. Ваши намерения использовать его вместо предоплаты говорит о многом. Настойчивые просьбы о предоплате также говорят о многом, но в диаметрально противоположным ключе...

Учтите, что конечный заказчик всех проектов - лично я.

Пожалуйста, отзываясь на проект, задавайте конкретные вопросы и, если считаете нужным, сообщайте, почему мне стоит выбрать именно Вас в качестве исполнителя. Это значительно повышает вероятность того, что заказ будет Ваш.

Отзывы типа "пишите, сделаем быстро, качественно и дешево" как правило идут массово и либо не рассматриваются вообще, либо рассматриваются в самую последнюю очередь.

Размещая мелкие проекты на бирже, я подбираю надежных и грамотных исполнителей для реализации более крупных проектов.