poniatovski

Ищется SMM специалист для продвижения независимого агента по недвижимости в Санкт-Петербурге. Необходимо предложить каналы коммуникации, создать и оформить аккаунты в соцсетях, разработать стратегию продвижения и контент-план. Важно вести статистику и замерять эффективность. Начальный бюджет небольшой, гибкая система оплаты.
При желании попросить предоплату, пожалуйста, обратите внимание на сервис Безопасного Проведения Сделок. Ваши намерения использовать его вместо предоплаты говорит о многом. Настойчивые просьбы о предоплате также говорят о многом, но в диаметрально противоположным ключе...
Учтите, что конечный заказчик всех проектов - лично я.
Пожалуйста, отзываясь на проект, задавайте конкретные вопросы и, если считаете нужным, сообщайте, почему мне стоит выбрать именно Вас в качестве исполнителя. Это значительно повышает вероятность того, что заказ будет Ваш.
Отзывы типа "пишите, сделаем быстро, качественно и дешево" как правило идут массово и либо не рассматриваются вообще, либо рассматриваются в самую последнюю очередь.
Размещая мелкие проекты на бирже, я подбираю надежных и грамотных исполнителей для реализации более крупных проектов.
- Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо решить три и задачи по программированию на Pascal. Примеры задач вышлю в личкуПрикладное ПО5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется сегодня (31.03) до 19:30 сделать продающий сайт-одностраничник на основе продающего теста и готового шаблона на тему "Акция: марафон по снижению веса" (вставить наш текст в шаблон, убрать ненужное, отформатировать текст, подобрать картинки) ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $165
Требуется вебмастер для разработки страницы сбора контактов посетителей по прототипу и описанию (ТЗ) – см. приложенные файлы. Чтобы я выбрал Вас, как исполнителя, пожалуйста, в ответах приложите ссылку на портфолио, желательно отдельно ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать список (excel таблицу) крупных каталогов фирм/товаров/прайс-листов, в которых можно БЕСПЛАТНО разместить информацию о фирме/товарах/объявлениях о продаже/коммерческие предложения. - Подходят оптовые и розничные каталоги - Мелкие доски объявлений не подходят ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Задача: Создать iframe приложение для ВК, реализующее функцию простого теста: - 40 вопросов - 40 чекбоксов (значения 0 или 1) - Простейшая последующая обработка на уровне "если сумма по набору вопросов ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Тема: Биологически Активные Добавки - БАД. Если кого-то смущает сомнительная репутация данной отрасли, предоставлю сертификаты, регистрационные документы, клинические испытания и пр. Товар продается в аптеках и через сертифицированные торговые точки. На сайте БАДы в соответствии ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача – создать плагин для CMS WordPress версии 2.7 и выше, позволяющий вставлять в тело записи блок, содержащий ссылки на похожие записи. При этом вставляемые ссылки на похожие записи выбираются вручную при создании основной записи ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Для создания фото-книг для детей, заканчивающих детсадовский период требуется фотограф. Город - Санкт-Петербург В идеале с выполнением последующих работ по дизайну и верстке фото-книг. Группа детей - 16 человек. ...Фотосъемка4 заявкиЗакрыт13 лет назад