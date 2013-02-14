Нужен сайт-визитка

Надо сделать шесть сайтов из одной страницы. Задание вкратце: - Подобрать шапку (6 разных - для каждой страницы) - Сверстать один шаблон - Сделать несколько форм Подробнее в прикрепленном файле или здесь - http://yadi.sk/d/XJxmf6Lq2bSGM Срок - должно быть готово к сегодняшней ...