Нужен сайт-визитка

нужно создать сайт по продаже и аренде квартир с "админкой", с приятным дизайном. Убедительная просьба указывать на какой CMS системе будет создан сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть контент, от вас дизайн и верстка, сайт хотим на html.
Гонорар 130 долларов. Оплата любым удобным для вас способом. Пишите в SKYPE:parfum-soch
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