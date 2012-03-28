требуется сис.админ+онлайн помощник в одном лице Про системное администрирование Нужен опытный системный администратор работа обычного хэлпдеска тикеты поступает с 9-18 по мск подробно о вакансии ...
- $200Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Необходимо вносить товар в интернет магазин. Как вноситься товар показано тут http://www.youtube.com/watch?v=3rqt9om_x5s Оплата за один внесенный товар 2.5 р. Оплата любым удобным для вас способом. Контакты скайп: nugnyi-nick Сразу пишите про ваш опыт и ваш номер ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Есть контент, от вас дизайн и верстка, сайт хотим на html. Гонорар 130 долларов. Оплата любым удобным для вас способом. Пишите в SKYPE:parfum-sochСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
занятость, от 10 часов в неделю, время работы вы выбираете сами, более подробно о вакансии тут files.mail.ru/L5AAG5 скачайте и прослушайте аудио . контакты skype- etomoylogin2 p/s без прослушивания аудио, не пишите p/s/s ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nXF6Edo2D9k пояснение У нас на серваке стоит http://bcs.ru/broker/software/quik.asp. я в нем настравиваю графики их 4 штуки. Какая то програмка с сервака вырезает из окошка график один.. и вствляет его в сайт.. Как это технически будет ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Сайт перестал отброжатся. Гонорар 20 долларов. Оплата вебмани. Срок выполнения 2 часа Контакты скайп nugen-vsemВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
никаких серверов , никаких unix простые банальные задачи, вроде установки дров или программ , НО работник должен быть порядочным, он должен быть готов при необходимости предоставить , сканер паспорта. Быть из России, принимать ...Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно наполнять сайт, дается готовый текст, там все очень легко справится, любой человек, но он должен быть с 9-00 по 18-00 по московскому времени, у компьютера. Если у вас нет такой возможности лучше, не беритесь. ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Есть небогатый застройщик , нужно сделать для него сайт, на этом сайте должна быть планировка квартир, и шахматка квартир . Посетитель сайта должен зайти на сайт, нажать на шахматку квартир и у него должен появится план ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно "продвинуть" 2 сайта по НЧ запросу: лоо отдых ,а другой адлер частный в Яндексе Контакты- пишите в скайп etomoylogin2 , пиште только в скайп, на сайте не бываю Без опыта просьба не писать, опыт ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно "продвинуть" сайт по НЧ запросу: лоо отдых , в Яндексе Контакты- пишите в скайп loginnezabudu 3500р. в месяцПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Доброе утро нам нужен, не сложный интернет магазин. Нам бы хотелось им «управлять» , вносить изменения текст или картинки. Более подробно поясню по icq – 589227461 C Уважением ТимурСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад