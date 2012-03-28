timurr

Тимур Новилов timurr

 
42 годаРоссия/Краснодар
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Системный администратор

    $200

    требуется сис.админ+онлайн помощник в одном лице Про системное администрирование Нужен опытный системный администратор работа обычного хэлпдеска тикеты поступает с 9-18 по мск подробно о вакансии ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется контент менеджер для интернет магазина

    $500

    Необходимо вносить товар в интернет магазин. Как вноситься товар показано тут http://www.youtube.com/watch?v=3rqt9om_x5s Оплата за один внесенный товар 2.5 р. Оплата любым удобным для вас способом. Контакты скайп: nugnyi-nick Сразу пишите про ваш опыт и ваш номер ...

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Онлайн помощник

    $100

    занятость, от 10 часов в неделю, время работы вы выбираете сами, более подробно о вакансии тут files.mail.ru/L5AAG5 скачайте и прослушайте аудио . контакты skype- etomoylogin2 p/s без прослушивания аудио, не пишите p/s/s ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно создать сайт

    $250

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=nXF6Edo2D9k пояснение У нас на серваке стоит http://bcs.ru/broker/software/quik.asp. я в нем настравиваю графики их 4 штуки. Какая то програмка с сервака вырезает из окошка график один.. и вствляет его в сайт.. Как это технически будет ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Drupal

    $50

    Сайт перестал отброжатся. Гонорар 20 долларов. Оплата вебмани. Срок выполнения 2 часа Контакты скайп nugen-vsem

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется компьютерщик на удаленную работу

    $100

    никаких серверов , никаких unix простые банальные задачи, вроде установки дров или программ , НО работник должен быть порядочным, он должен быть готов при необходимости предоставить , сканер паспорта. Быть из России, принимать ...

    Unix
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер

    $250

    Нужно наполнять сайт, дается готовый текст, там все очень легко справится, любой человек, но он должен быть с 9-00 по 18-00 по московскому времени, у компьютера. Если у вас нет такой возможности лучше, не беритесь. ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать сайт для застройщика

    $2500

    Есть небогатый застройщик , нужно сделать для него сайт, на этом сайте должна быть планировка квартир, и шахматка квартир . Посетитель сайта должен зайти на сайт, нажать на шахматку квартир и у него должен появится план ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвинуть сайт по НЧ в Яндексе

    $250

    Нужно "продвинуть" 2 сайта по НЧ запросу: лоо отдых ,а другой адлер частный в Яндексе Контакты- пишите в скайп etomoylogin2 , пиште только в скайп, на сайте не бываю Без опыта просьба не писать, опыт ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад