Нужен сайт - автозапчасти

Сайты «под ключ»Завершен9 заявок261 просмотр
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Нужен сайт - контрактные автозапчасти. Движек - ShopCMS. аналоги сайтов, можно посмотреть при запросе в яндексе "купить двигатель" Наш сайт: avto-parts.com Каталоги и прайсы будем заливать сами

11 лет назад
Alexeykl
Алексей 
40 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
advaweb
Али 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
11 лет назад
$1000
10 дней
Все быстро и качественно. Доволен. Буду продолжать работать с ним.
Отличный заказчик
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