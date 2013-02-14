Биржа проектов по мебели

Идея такова: Переработать классический по принципу форум в биржу по приему заявок на корпусную мебель.

Клиент регистрируеться и размещает пост (заявку) — исполнители ее комментируют (предлагают цену и варианты)

(возможность прикрепить рисунок)

могут также переписываться в привате, только все это проходит обязательную модерацию.

для проверенных исполнителей модерация отключаеться.

Так же классические отзывы на исполнителей, портфолио, оценка, выполненые заказы. ничего сложного.

Единственное — дизайн нужно отдалить от форума и приблизить к веблансеровскому.

Срок 2 недели.

Предлагайте цену.