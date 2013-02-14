Сайт-реестр анкет на форумном движке

Нужно сделать сайт с основой на форумном движке (ipb).

Там будет некое подобие ввода и публикации анкет.

В общем виде это выглядит так. Зареганный юзер будет иметь возможность ввести данные в несколько (порядка 15) полей, включая заливку изображений.

Поля – это ФИО, дата рождения, город, ссылки на ресурсы и т.д. Причем один юзер может ввести таких анкет более одной.

Затем эта анкета уходит на премодерирование.

После авторизации и, при необходимости коррекции со стороны модератора/администратора, анкета появляется в определенном разделе форума в виде первого сообщения топика.

Часть введенных данных видна сразу, а часть – в виде спойлеров.

Пользователь, который когда-то ввел данные этой анкеты больше не имеет доступа к введенным данным.

Более подробное ТЗ обсужу с потенциальным исполнителем.