Создание сайта на Joomla

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок153 просмотра
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Нужен сайт-визитка на cms joomla, есть некоторые требования к дизайну (расположение элементов на странице), но в целом можно использовать любой шаблон с которым Вам удобно работать.

Из функционала нужны будут несложная галлерея фотографий, музыкальный проигрыватель (1pixelout полне подойдет).

Если Вас заинтересовало подробности сообщу в скайпе - artemii733

Joomla
11 лет назад
artkey
Артем 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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