Нужен сайт-визитка на cms joomla, есть некоторые требования к дизайну (расположение элементов на странице), но в целом можно использовать любой шаблон с которым Вам удобно работать. Из функционала нужны будут несложная галлерея ...
- Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен фронтенд разработчик для проекта на RoR. HTML/CSS/JS Желателeн опыт работы с ruby on rails, git. Плюсом будет знание: Coffescript, haml, saas, backbone.js, web sockets, faye, node.jsВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сделать сайт с готовым шаблоном, фактически надо установить шаблон и настроить все, а также сделать небольшое первичное наполнение. подробности в скайпе - artemii733Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сверстанный шаблон, нужно прикрутить его к джумле. Приложил главную страницу - остальные проще (без слайдшоу). ТЗ вышлю заинтересовавшимся, от Вас жду примерные сроки, цену и схему оплаты. --- Почему ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно быстро сделать несложный gif баннер - пишите в скайп artemii733Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен человек, хорошо владеющий HTML, CSS, Javascript (+ основные библиотеки js ) для работы над несколькими проектами. В частности, на данный момент это www.mbar.ru и www.mctaxi.ruHTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Интернет магазин был реконструирован, нужно наполнить его будет соответственно www.mbar.litegroup.ru пока тут Многие позиции уже заполнены, но там тексты на иностранном, то есть нужно будет делать еще копирайт/рерайт по необходимости. ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать сайт, детальное ТЗ вышлю на почту. Главная страница сайта в приложении. Кратко: На сайте должен быть аудио-плеер, возможность вставки видео - ютуб, вимео и пр., фотогаллерея, опрос, счетчик до ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать флэш карту как на сайте http://sochi2014.com/objects/, только с дополнительными отметками объектов.Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть база адресов клиентов в файле .doc - нужно провести рассылку информационного письма о мероприятии. Адресов несколько тысяч.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть интернет-магазин на битриксе - www.mbar.ru , нужно его слегка переделать, макеты есть. Подробности в ICQ - 393443155Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добавить Интернет магазин в соответствующие каталоги. ICQ: 393443155Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт на wordpress, нужно сделать аудио плеер. Скин прорисован. Подробности в icq - 393443155Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Продвинуть сайт по ключевым запросам, список запросов сформирован. В основном НЧ, один - СЧ. Детально в аське. ICQ: 393443155Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть флэш баннер, надо сделать для него gif заглушку. icq: 393443155Анимация1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо подробное и анонс описание товаров в Интернет-магазин. Количество товаров для описания - 35-40. ICQ: 393443155Копирайтинг14 заявокЗакрыт14 лет назад