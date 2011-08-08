artkey

Артем artkey

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Rebit
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделать gif баннер
Отличный заказчик было приятно работать
Отличная работа, быстро, качественно, и недорого! Обращайтесь!
Ответный отзыв
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Добавление сайта в каталоги.
Спасибо за предоставленную работу. Приятно было сотрудничать.
Хорошая работа! Приятно иметь дело, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
Ответный отзыв
vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
$12
10 баллов
14 лет назад
Gif заглушка
Отличный заказчик. Жду новых проектов! )
Быстро и качественно выполнил работу! Рекомендую!
Ответный отзыв