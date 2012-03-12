Сделать сайт на Джумла

Нужно сделать такие сервисы из примеров на данном сайте: pr-cy.ru/tools/ Раздел «Оптимизаторам» – два раздела - Анализ сайта - Анализ контента В принципе отдельных решений для данных примеров в интернетнет хватает, нужно просто все соединить в единое целое. Раздел «Веб-мастерам» ...
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Сделать сайт с готовым шаблоном, фактически надо установить шаблон и настроить все, а также сделать небольшое первичное наполнение.
подробности в скайпе - artemii733
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