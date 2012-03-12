Сделать сайт на Джумла

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать сайт с готовым шаблоном, фактически надо установить шаблон и настроить все, а также сделать небольшое первичное наполнение.

подробности в скайпе - artemii733

12 лет назад
artkey
Артем 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Инструменты SEO аналитики

    Нужно сделать такие сервисы из примеров на данном сайте: pr-cy.ru/tools/ Раздел «Оптимизаторам» – два раздела - Анализ сайта - Анализ контента В принципе отдельных решений для данных примеров в интернетнет хватает, нужно просто все соединить в единое целое. Раздел «Веб-мастерам» ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Псевдосайт знакомств

    $1000

    Нужно сделать псведосайт знакомств. Либо с нуля, либо а основе какой-либо cms. Дизайн и верстка есть, надо именно программинг. Бюджет ~15 т.р., обсуждается. Также, нужно будет подключить этот сайт к биллингу. Некое подобие тз (описание фунционала)- в приложении, оно обсуждаемо

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вход в админку с графическим паролем

    $5

    Ситуация такая, есть CMS,установленная на компьютере. Чтоб войти в админку (/logon.php) нужен какой то графический пароль (идентификационный ключ). Если чтото не понятно, задавайте вопросы, тут же буду отвечать. Как пример приведу сайт http://www.psk-mebel.ru/ . Доступ ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработки для сайта: php, js, mysql

    Есть сайт для психологического исследования на маленькой и крайне простой CMS seditio. БД - mysql Надо сделать: 1. После входа пользователю предлагается пройти несколько психологических методик, необходимо сделать на пхп пару опросников, т.е. вопросы с вариантами ответа, обсчет(суммирование ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Кодировка PHP

    $50

    Нужна помощь в кодировке на php. Отправляю письмо простой функцией mail содержания: "Так же не забывайте обновлять свой антивирус" А приходит: "Так же не забыва! те о бновлять свой антивирус" Данные в теле письма ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад