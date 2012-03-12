Доработки для сайта: php, js, mysql

Есть сайт для психологического исследования на маленькой и крайне простой CMS seditio. БД - mysql

Надо сделать:

1. После входа пользователю предлагается пройти несколько психологических методик, необходимо сделать на пхп пару опросников, т.е. вопросы с вариантами ответа, обсчет(суммирование по шкалам) и сохранение результата в БД

2. Сделать корректные редиректы, есть плагин, надо туда дописать следущие ситуации:

a. Авторизированные пользователи должны cначала пройти методики, а только потом получать доступ к сайту. Есть табличка в БД, в которой отслеживается ситуация какие из тестов уже пройдены, какие нет, в соответствии с ней осуществляется редирект к непройденным тестам

b. Только после прохождения всех методик пользователю доступны материалы сайта.

3. Нужно сохранять в БД историю посещения страниц сайта пользователем: id страницы и время, которое пользователь на ней провел. Условия:

a. Важно, чтобы при выборке данных по посещениям страниц из БД, была возможность восстановить порядок в котором пользователь их посещал.

b. Необходимо отслеживать ситуации с несколькими открытыми страницами в браузере: время должно считаться только по той, которая сейчас активна. Т.е. сохраняться в БД должно время, которое пользователь затрачивает именно на просмотр страницы. Если одновременно открыто несколько страниц, время считается только по активной. Если открыто несколько страниц, пользователь просмотрел одну, потом перешел ко второй, в БД должно фиксироваться время сначала по первой, потом по второй.

Срок - 5 дней. Цену пишите