Нужен модуль для DLE

есть модуль читать мангу онлайн надо его малость переделать , добавить чтобы картинки тинул с назначенного ip это для того чтобы не сгружать все на впс ну и сопроводить до конца установки )

вод сам модуль http://scriptmafia.org/index.php?do=search выберите какой не будь из них

вот так он выглядит http://bukku.info/manga/bleach/407/2 центр )

вот так хотелось бы http://readmanga.ru/d_gray_man/vol2/13?mature= или http://www.fairytailepisode.com/manga/fairy-tail/274/16 как удобней будет вам сделать нравится и то и другое )

дальше чтобы можно было выбирать на каком айпи лижет все это

что то вроде добавления новости для это штуки можете сделать типо можно залить в папку манга или вставить URL другой картинки то есть слямзить ) типо что то на подобии этого http://manga-online.com.ua/kak%20dobavit%20mangu.html

Цена сроки? оплата вебмани.