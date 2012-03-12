Кодировка PHP

Нужна помощь в кодировке на php.

Отправляю письмо простой функцией mail содержания: "Так же не забывайте обновлять свой антивирус"

А приходит: "Так же не забыва! те о бновлять свой антивирус"

Данные в теле письма идут с БД MySQL, и там и тут стоит UTF-8.

Явно что то с кодировкой, т.к если те же данные слать не из БД, а под переменной в этом же скрипте, - то все нормально!

Нужна срочная помощь. Плачу сразу!

Доп. контакты: [email protected]