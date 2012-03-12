Кодировка PHP

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок223 просмотра
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Нужна помощь в кодировке на php.

Отправляю письмо простой функцией mail содержания: "Так же не забывайте обновлять свой антивирус"

А приходит: "Так же не забыва! те о бновлять свой антивирус"

Данные в теле письма идут с БД MySQL, и там и тут стоит UTF-8.

Явно что то с кодировкой, т.к если те же данные слать не из БД, а под переменной в этом же скрипте, - то все нормально!

Нужна срочная помощь. Плачу сразу!

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PHP
12 лет назад
uppy
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Siada-Apius
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$100
1 день
Кобилецький попросил доступ к FTP, и как маг-волшебник нашел исправил очень серьезный трабл с неизвестной кодировкой БД всего за несколько часов! Не обратившись к нему, мы бы потеряли еще дня 2 на его устранение. Спасибо большое!
Четкое задание, моментальная оплата + бонус, всегда онлайн и четко отвечает на все вопросы. Надеюсь на дальнейшее сотрдничество Прекрасный заказчик! рекомендую ! С уважением Олександр!
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