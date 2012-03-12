Кодировка PHP

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Нужна помощь в кодировке на php.
Отправляю письмо простой функцией mail содержания: "Так же не забывайте обновлять свой антивирус"
А приходит: "Так же не забыва! те о бновлять свой антивирус"
Данные в теле письма идут с БД MySQL, и там и тут стоит UTF-8.
Явно что то с кодировкой, т.к если те же данные слать не из БД, а под переменной в этом же скрипте, - то все нормально!
Нужна срочная помощь. Плачу сразу!
Доп. контакты: [email protected]
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