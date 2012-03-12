Вход в админку с графическим паролем

Ситуация такая, есть CMS,установленная на компьютере. Чтоб войти в админку (/logon.php) нужен какой то графический пароль (идентификационный ключ). Если чтото не понятно, задавайте вопросы, тут же буду отвечать.

Как пример приведу сайт http://www.psk-mebel.ru/ . Доступ в админку осуществляется по ссылке http://www.psk-mebel.ru/logon.php . Там надо ввести ключ идентификационный(какое то графическое изображение)