Вход в админку с графическим паролем

Нужен плагин для вордпресса, суть которого - редирект на другой сайт. Подробное ТЗ по icq 610182309
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ситуация такая, есть CMS,установленная на компьютере. Чтоб войти в админку (/logon.php) нужен какой то графический пароль (идентификационный ключ). Если чтото не понятно, задавайте вопросы, тут же буду отвечать.
Как пример приведу сайт http://www.psk-mebel.ru/ . Доступ в админку осуществляется по ссылке http://www.psk-mebel.ru/logon.php . Там надо ввести ключ идентификационный(какое то графическое изображение)
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