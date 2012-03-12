Инструменты SEO аналитики

Нужно сделать такие сервисы из примеров на данном сайте: pr-cy.ru/tools/

Раздел «Оптимизаторам» – два раздела

- Анализ сайта

- Анализ контента

В принципе отдельных решений для данных примеров в интернетнет хватает, нужно просто все соединить в единое целое.

Раздел «Веб-мастерам» – 4 раздела (тут кабы ничего сложного, так до кучи)

- Зашифровка HTML

- Проверка скорости сайта

- Генератор статических URL

- Проверка скорости интернета

После этой задачи возможны и новые, зависит от качества и профессионализма исполнителя.

Язык: PHP + JavaScript (по необходимости).

Жду ваш предложения по стоимости и срокам.