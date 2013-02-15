Сайт для мебельного салона

$160
Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок220 просмотров
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Ищу адекватного специалиста для создания "бюджетного" сайта для мебельного салона.

сайт простой, БЕЗ особых технических задач. Единственное требование - нормальный дизайн. Можно использовать этот шаблон: http://joomla-master.org/joomla/templates/hot-furniture-store.html

ТЗ нету, да и нечего там.. надо делать стандартный сайт :) подробности уже поговорим отдельно. (какие разделы, галерея и т.д.)

цена проекта - 5000 рублей. за домен и хостинг оплачу отдельно.

11 лет назад
krec26
Олег 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов(-1)
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