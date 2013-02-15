Сайт для мебельного салона

Сделать Сайт согласно ТЗ Вот прототип сайта: http://velerbu33.ip64.net можно там и делать сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу адекватного специалиста для создания "бюджетного" сайта для мебельного салона.
сайт простой, БЕЗ особых технических задач. Единственное требование - нормальный дизайн. Можно использовать этот шаблон: http://joomla-master.org/joomla/templates/hot-furniture-store.html
ТЗ нету, да и нечего там.. надо делать стандартный сайт :) подробности уже поговорим отдельно. (какие разделы, галерея и т.д.)
цена проекта - 5000 рублей. за домен и хостинг оплачу отдельно.
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