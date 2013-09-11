Создание шаблонного сайта

Добрый день! Требуется сделать сайт онлайн выкупа домов на определенный период на Wordpress. Сайт по выкупу домов, описание вкратце – есть дома и отели в Италии, Испании и др.странах, данная недвижимость продается, если точнее выкупать, на определенные ...
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сделать сайт на основе шаблона (предоставить неск.вариантов для выбора). всю информацию взять отсюда http://remont-61.ru/ . калькулятор не нужен. Бюджет и сроки
ps в личку просьба не писАть
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