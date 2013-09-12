Платформa для получения отзывов от клиентов

Основа http://www.moikoff.ru/ схема проезда принцип аналогичный как у них На главной странице три раздела Главная-Прайс Листы-Контакты потом слайдер из фотографий (фото нужно отретушировать и обработать что б было более красиво) перенести информацию о ценах с визиток Интересует цена и сроки