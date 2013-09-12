Создание сайта + приложений ios android

Требуется создать сайт и 2 приложения android ios.

Подробности в ТЗ вышлем тем кто заинтересует.

Для приблизительного понимания:

Сайт аналог - https://www.cabmatch.com/

Приложения аналоги - http://www.youtube.com/watch?v=Jr_Qoub-yok

интересуют сроки и стоимость создания.

Если вы способны сделать только сайт, то пишите сроки и стоимость создания сайта, если только приложения то пишите о них. Если способны сделать все, то укажите стоимость и сроки каждой отдельной задачи.