Разработка фотопортала по недвижимости.

Добрый день! Требуется сделать сайт онлайн выкупа домов на определенный период на Wordpress. Сайт по выкупу домов, описание вкратце – есть дома и отели в Италии, Испании и др.странах, данная недвижимость продается, если точнее выкупать, на определенные ...
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Необходима разработать фотопортал по недвижимости для нескольких регионов под ключ. ТЗ предоставлю. Обязательное условие опыт в создании сайтов по недвижимости, опыт в разработке крупных проектов. Без примеров сайтов претенденты рассматриваться не будут. Бюджет 100-120 тыс. рублей. Срок реализации 2 месяца. Жду ваших предложений.
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