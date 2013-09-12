Нужен сайт ресторанной тематики

Сайт должен быть прост в использовании.

Мне нравится идея сайта www.samurai154.ru,нравится как слева перечислены подразделения, шрифт нравится.Мне нужен

симпотичнее.

Описание из роллов и т.д. мне не нравится. Дешево, безвкусно

Я хочу, чтобы люди глядя только на сайт хотели кушать.

Слева столбик: суши, гунканы, спайс гунканы, роллы, спайс роллы, Сашими, салаты, суп, рис, десерты

Отдельно где-то красным Акции, там я буду прописывать их.Сверху справа телефон и адрес сразу чтобы видели, а не искали контакты.

Меню доставки (брошюры). У нас будут белые ..

Если получится, то я хотела бы, чтобы в строке было не 1 блюдо, а 2. И описание под фоткой со стоимостью.

Подпись должна быть -стоимость минимального заказа и районов доставки спрашивайте у оператора.