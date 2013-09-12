Сайт из одной страницы с ссылками на основной.

Сделать сайт-страницу для гостиницы. Есть основной сайт, этот нужен только для продвижения по ключевой фразе, поэтому несколько фотографий, текст для SEO (текст предоставлю) и ссылки на основной сайт.

Если можете сделать версию и для мобильных устройств.

Оплата строго: yadex-dengi или paypal. Вебмани я не использую.