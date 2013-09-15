Разработать сайт выдача займов, кредитов

Необходимо разработать сайт компания занимающейся микрофинансовой деятельностью.Вкратце, что требуется : главная страница , 5-7 внутренних страниц, возможность регистрации и входа для пользователей с личной страничкой.Заинтересованным в реализации проекта,в личной переписке приведу пример сайта , на который мы ориентируемся.По сути требуется клон сайта, чтобы максимально упростить вопрос тех задания и пр.Конкурентным преимуществом при выборе исполнителя является: стоимость работы и срок ее выполнения. Спасибо за внимание.