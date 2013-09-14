Требуется сделать новый сайт по металлопрокату.

Необходимо разработать сайт компания занимающейся микрофинансовой деятельностью.Вкратце, что требуется : главная страница , 5-7 внутренних страниц, возможность регистрации и входа для пользователей с личной страничкой.Заинтересованным в реализации проекта,в личной переписке приведу пример сайта , на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется сделать новый сайт.
Сайт.
1 Разработать новый сайт вместо имеющегося www.stalmira.com.ua. CMS joomla 3.1 или wordpress последней версии.
2 Провести тестирование на удобство использования сайта пользователями как на pc так и на мобильных телефонах.
3 Провести тестирование на скорость загрузки сайта.
4 Провести тестирование на устойчивость к взлому.
5 Установить модуль чата посетителей с менеджерами.
6 Установить модуль автоматического резервного копирования сайта.
7 Установить модуль портфолио.
8 Установить модуль многоязычности (en/ru).
9 Позиции в поисковиках по некоторым запросам (10шт) должны сохраниться.
10 После создания сайта оказывать поддержку сайта в течении года.
Дизайн.
1 Разработать уникальный дизайн согласно usability анализа расположенного по ссылке:
stalmira.com.ua/S.pdf Дизайн главной, и вложенных страниц будет отличатся. Всего требуется разработать 6-7 страниц.
2 Отображение в браузерах мобильных телефонов должно отвечать лучшим традициям 21 века.
3 Разработать иконки 3д моделей продукции (до 20 шт). Иконки будут служить ссылками категорий в каталоге продукции.
Контент.
1 Перенести весь (!) контент с существующего сайта www.stalmira.com.ua на новый сайт.
2 Исправить ошибки грамматические в контенте во время переноса на новый сайт. Очистить html код таблиц и текста от мусора. Для всего контента придумать один стиль таблиц и контента. Избавить некоторые страницы от тошнотности (до 10 страниц). Также перенести meta теги.
3 Добавить контент (50 страниц до 3000 символов). После переноса контента требуется добавить контент сделав его рерайт. Добавляемый контент будет указан позже. В основном это сортаметнт металлопроката по зарубежным стандартам (много таблиц). Также контент будет добавлятся из сканов литературы и из интернета (в основном технология металлообработки).
4 URL страниц каталога товаров должны сохранится.
6 Позиции в поисковиках по некоторым запросам (10шт) должны сохраниться.
Раскрутка.
1 Продолжить продвижение сайта по некоторым поисковым запросам в течении года.
2 Настроить google ремаркетинг.
Оплата: лучше всего подойдет помесячная отлата в течении года.
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