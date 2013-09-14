Требуется сделать новый сайт по металлопрокату.

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок226 просмотров
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Добрый день.

Требуется сделать новый сайт.

Сайт.

1 Разработать новый сайт вместо имеющегося www.stalmira.com.ua. CMS joomla 3.1 или wordpress последней версии.

2 Провести тестирование на удобство использования сайта пользователями как на pc так и на мобильных телефонах.

3 Провести тестирование на скорость загрузки сайта.

4 Провести тестирование на устойчивость к взлому.

5 Установить модуль чата посетителей с менеджерами.

6 Установить модуль автоматического резервного копирования сайта.

7 Установить модуль портфолио.

8 Установить модуль многоязычности (en/ru).

9 Позиции в поисковиках по некоторым запросам (10шт) должны сохраниться.

10 После создания сайта оказывать поддержку сайта в течении года.

Дизайн.

1 Разработать уникальный дизайн согласно usability анализа расположенного по ссылке:

stalmira.com.ua/S.pdf Дизайн главной, и вложенных страниц будет отличатся. Всего требуется разработать 6-7 страниц.

2 Отображение в браузерах мобильных телефонов должно отвечать лучшим традициям 21 века.

3 Разработать иконки 3д моделей продукции (до 20 шт). Иконки будут служить ссылками категорий в каталоге продукции.

Контент.

1 Перенести весь (!) контент с существующего сайта www.stalmira.com.ua на новый сайт.

2 Исправить ошибки грамматические в контенте во время переноса на новый сайт. Очистить html код таблиц и текста от мусора. Для всего контента придумать один стиль таблиц и контента. Избавить некоторые страницы от тошнотности (до 10 страниц). Также перенести meta теги.

3 Добавить контент (50 страниц до 3000 символов). После переноса контента требуется добавить контент сделав его рерайт. Добавляемый контент будет указан позже. В основном это сортаметнт металлопроката по зарубежным стандартам (много таблиц). Также контент будет добавлятся из сканов литературы и из интернета (в основном технология металлообработки).

4 URL страниц каталога товаров должны сохранится.

6 Позиции в поисковиках по некоторым запросам (10шт) должны сохраниться.

Раскрутка.

1 Продолжить продвижение сайта по некоторым поисковым запросам в течении года.

2 Настроить google ремаркетинг.

Оплата: лучше всего подойдет помесячная отлата в течении года.

10 лет назад
mrpeer_1
50 летГреция
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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