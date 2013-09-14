Разработка сайта

Добрый день. Есть купленный шаблон http://36430.templates.site2you.com/ Шаблон необходимо натянуть на движок-по Вашему усмотрению, но с некоторыми правками. ТЗ во вложении. Будут вопросы пишите в л.с. Указывайте пожалуйста сроки и бюджет. спасибо.