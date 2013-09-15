Cоздание сайта котеджного поселка

Доброго времени суток. Сайт должен быть визитной карточкой поселка - красочный и современный. То как он выглядит сейчас можете посмотреть по ссылке ниже. Основное требование это наличие форума, групповая рассылка по e-mail. Сайт надо сделать максимально бюджетно. Сайт должен корректно работать и отображаться на всех операционках (планшеты, персоналки и т.п).

http://dnp-beryozovo.ru/