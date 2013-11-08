Разработать сайт визитку под ключ

$150
Сайты «под ключ»Завершен11 заявок290 просмотров
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это примеры сайты, откуда можно взять дизайн:

http://buy.greencofe.ru/

http://greencofe.ru/

http://ecocoffee.apishops.ru/

Вот еще сайт, с которго можно взять идею http://ecocoffee.apishops.ru/

Пишите свои скайпы. Будем обсуждать.

10 лет назад
partipov
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
sl1rt
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
$130
2 дня
Оперативно сделано
Все отлично!!!
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