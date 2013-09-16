Создание хорошего сателлита

Доброго времени суток!

Нужно сделать сателлит.

Требования:

1. Никаких CMS - только HTML: шапка, подвал и собственно содержание страниц. Формат страниц php

2. Сохранение уже имеющихся URL (порядка 90) дабы не терять показатели на них.

3. Простенький, но тем не менее не режущий глаз дизайн.

4. Нужно порядка 100 страниц с уникальным текстом (не менее 90% по Адвего) на тему сайта. До 1000 знаков на каждую страницу.