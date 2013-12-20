Требуется создание сайта (Landing page)

$250
Сайты «под ключ»Завершен7 заявок251 просмотр
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Приветствую уважаемых профессионалов, необходима разработка сайта.

CMS любая.

Сроки до пятницы включительно.

ТЗ и превью дизайна в аттачче

Предоплату не плачу, все делаете на своем хостинге, сдаете мне я плачу вам деньги и вы переносите куда я вам скажу. Наличие телефона ,скайпа обязательно. Все вопросы пишите в личку

10 лет назад
Vladimmm
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
galam82
Галина 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$250
4 дня
Отлично сделали работу большое спасибо.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ РАБОТАТЬ С ЭТИМ ЗАКАЗЧИКОМ! Крайне не порядочный человек. Работали с ним по СРОЧНОМУ! проекту, который затянулся на 7 МЕСЯЦЕВ! (причина: обналичиваються деньги, нет денег и т.п.). В результате работы потрачено много времени и НЕРВОВ! Проект сделан с точностью до пикселя, но оплаты не получено ни копейки. Уважаемые, фрилансеры. С этим человеком Вы не только ничего не заработаете, а еще и заплатите дорогую цену за такую работу! Мне пришлось заплатить комиссию сервису, за закрытый проект + уйма потраченных нервов каждый день. Ведь этот человек любит издеваться над исполнителем: утром говорит, что-то типа "здравствуйте сегодня успею сделатьпервод вам", а вечером "...увы задержались мы...утром деньги завтра я выдам вам информацию о перводе". И так 7 МЕСЯЦЕВ! P.S. Владимир, если вы читаете эти строки: Грошь цена вам в базарный день, как руководителю фирмы, и вашей фирме, если сума в 250 дол. стала для вас такой неподъемной за 7 МЕСЯЦЕВ!
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