Два сайта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок316 просмотров
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Нужно сделать 2 сайта под ключ.

- разработать дизайн

- запрограммировать его

- если есть возможность продвижения то вообще отлично.

Тематика сайтов - одежда.

в итоге должно получится что-то вроде http://www.wildberries.ru/

Выгрузка баз товаров нужно организовать из 1c.

Сделать нужно качественно и красиво.

Жду предложений с примерными вилками по ценам и примерами работ похожей тематики.

10 лет назад
3dorange
Дмитрий 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
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