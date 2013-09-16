Создание сайта визитки

Требуется создать сайт визитку такси с перечнем услуг, портфолио водителей, страницами договоров между водителями и компанией и договоров клиентов и компанией, Каталог фото и видео компании. При регистрации на сайте должен быть фильтр который будет разделять какие кому страницы показывать если возможно конечно. Анкета персонала тоже должна быть настроена по типу как в агенстве знакомств.