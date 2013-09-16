Одностраничные сайты

Ищем разработчика сайта-визитки музыкального коллектива. ТЗ во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании требуется специалист для долгосрочного сотрудничества в создании одностраничных сайтов (без админки), с формой обратной связи и таймером. Дополнительные требования в Т.З.
Имеется дизайн в jpg и в psd формате. Срок исполнения 1,5 - 2 дня. Смотреть во вложении.
Порядочность, исполнительность, работа в срок и общение через скайп обязательны.
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