Одностраничные сайты

Компании требуется специалист для долгосрочного сотрудничества в создании одностраничных сайтов (без админки), с формой обратной связи и таймером. Дополнительные требования в Т.З.

Имеется дизайн в jpg и в psd формате. Срок исполнения 1,5 - 2 дня. Смотреть во вложении.

Порядочность, исполнительность, работа в срок и общение через скайп обязательны.