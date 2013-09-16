Одностраничные сайты

$50
Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок294 просмотра
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Компании требуется специалист для долгосрочного сотрудничества в создании одностраничных сайтов (без админки), с формой обратной связи и таймером. Дополнительные требования в Т.З.

Имеется дизайн в jpg и в psd формате. Срок исполнения 1,5 - 2 дня. Смотреть во вложении.

Порядочность, исполнительность, работа в срок и общение через скайп обязательны.

10 лет назад
good-seller
Лариса 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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