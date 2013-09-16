Интернет-магазин с оплатой картами

Необходимо сделать по функциональному подобию сайта www.apple.com.

Компания занимаеться производством большого количества товаров различных групп.

!!!!! Внимательно посмотрите на функционал сайта www.apple.com с точки зрения покупателя !!!! ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!!

Идеологически сайт состоит из информационной части и части магазина. Должна быть возможность оплатить кредитными карточками. Возможность оплаты альтернативными платежными инструментами – ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. НА данный момент желаемый дизайн страниц и кнопок – имеется.

CMS для сайта – UMI shop/commerce или 1С-битрикс экперт/бизнес Редакцию мы покупаем отдельно!!!!!!!

Либо АРГУМЕНТИРОВАНО – предложите другую!

Сайт должен понимать различные рынки продажи (Украина/Россия/Европа/Мир) – возможность добавления языковых версий, не каждый товар доступен для разных рынков!

Теперь о ПЛОХОМ!! САЙТ нужен очень СРОЧНО!!!!! Даже не вчера, поза поза вчера !!!!

Более подробная информация по запросу!

Повторюсь, убедительная просьба – перед принятием Вами решения о предложении Ваших услуг не поленитесь и ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на сайт APPLE !!!! На количество товаров и услуг там представленных, чтобы Вы в первую очередь понимали объем работ.