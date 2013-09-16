Сайт одностраничник

Приветствую!

Необходимо создать сайт на подобии этого

http://severstal.forumhouse.ru/#main

Два похожих шаблона (по навигации по сайту)

http://templates.pehaa.com/savethedate_demo/

http://quanticalabs.com/wp_themes/nostalgialanding/

На основе одного сайта сделать несколько похожих, с разной тематикой:

1. Фундаменты

2. Покраска домов

3. Монтаж окон/дверей

4. Монтаж кровельных систем

5. Другое

Интересует готовое решение - "под ключ".

Оплата по факту выполнения 1-го сайта и далее за каждый сайт. Способ на выбор исполнителя. Возможно личная встреча, г. Москва.

Цену обсуждаем. Первый сайт - основная цена, последующие клоны по меньшей цене.

Интересуют сроки выполнения.

Пишите, спасибо!