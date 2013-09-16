Сайт одностраничник

Компании требуется специалист для долгосрочного сотрудничества в создании одностраничных сайтов (без админки), с формой обратной связи и таймером. Дополнительные требования в Т.З. Имеется дизайн в jpg и в psd формате. Срок исполнения 1,5 - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Необходимо создать сайт на подобии этого
http://severstal.forumhouse.ru/#main
Два похожих шаблона (по навигации по сайту)
http://templates.pehaa.com/savethedate_demo/
http://quanticalabs.com/wp_themes/nostalgialanding/
На основе одного сайта сделать несколько похожих, с разной тематикой:
1. Фундаменты
2. Покраска домов
3. Монтаж окон/дверей
4. Монтаж кровельных систем
5. Другое
Интересует готовое решение - "под ключ".
Оплата по факту выполнения 1-го сайта и далее за каждый сайт. Способ на выбор исполнителя. Возможно личная встреча, г. Москва.
Цену обсуждаем. Первый сайт - основная цена, последующие клоны по меньшей цене.
Интересуют сроки выполнения.
Пишите, спасибо!
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