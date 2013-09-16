Нужен сайт

Компании требуется специалист для долгосрочного сотрудничества в создании одностраничных сайтов (без админки), с формой обратной связи и таймером. Дополнительные требования в Т.З. Имеется дизайн в jpg и в psd формате. Срок исполнения 1,5 - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт 7variant.ru
Есть недоделанный вариант дизайна ( в приложении)
Необходимо -
1. Доделать дизайн или предложить свой,только не шаблоны.
2. Сайт полностью изменить под новы дизайн,но сохранив тексты и тайтлы все.
Так же,у меня должна быть возможность самостоятельно добавлять тексты и изменять тайтлы.
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