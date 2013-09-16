Нужен сайт

Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок239 просмотров
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Есть сайт 7variant.ru

Есть недоделанный вариант дизайна ( в приложении)

Необходимо -

1. Доделать дизайн или предложить свой,только не шаблоны.

2. Сайт полностью изменить под новы дизайн,но сохранив тексты и тайтлы все.

Так же,у меня должна быть возможность самостоятельно добавлять тексты и изменять тайтлы.

10 лет назад
willwork5
Евимов 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов
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