Нужен сайт

Собственно, сабж: нужно создать сайт (дизайн, верстка и программирование) Цель сайта: место встречи и общение поклонников творчества одной мадам. Есть же сайты типа "Мир Гарри Поттера", "Мир книг Анжея Сапковского", мне надо такое же. Пример того, что ...