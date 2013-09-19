Создание интернет-магазина

Необходимо разработать сайт, подобные: http://aweb.ua/ , http://promodo.ua/. CMS любая, предпочтение Joomla и WordPress. Контент предоставляю. В заявках указывайте стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать интернет-магазин одежды и аксессуаров. Приглашаются исполнители с уже имеющимся рабочим движком и вариантами дизайна - готовы приобрести уже имеющийся шаблон сходной тематики. Обязательно для претендентов - ссылка на рабочий проект вашего магазина, на ваш взгляд наиболее подходящего нам по дизайну/функционалу. Предпочтения по дизайну - http://www.balanceshop.ru/, http://goodlocal.ru/, http://www.dogfunk.com/
Необходимый функционал:
- разделы, категории, бренды
- корзина
- возможность конвертации цен в USD
- два метода оплаты - на месте курьеру и наложенный платёж
- отправка e-mail администратору в момент заказа
- скидки
- сортировка по цене/популярности/дате добавления товара
- карта товара с фотографиями, описанием, рекомендованными товарами
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