Создание интернет-магазина

Требуется создать интернет-магазин одежды и аксессуаров. Приглашаются исполнители с уже имеющимся рабочим движком и вариантами дизайна - готовы приобрести уже имеющийся шаблон сходной тематики. Обязательно для претендентов - ссылка на рабочий проект вашего магазина, на ваш взгляд наиболее подходящего нам по дизайну/функционалу. Предпочтения по дизайну - http://www.balanceshop.ru/, http://goodlocal.ru/, http://www.dogfunk.com/

Необходимый функционал:

- разделы, категории, бренды

- корзина

- возможность конвертации цен в USD

- два метода оплаты - на месте курьеру и наложенный платёж

- отправка e-mail администратору в момент заказа

- скидки

- сортировка по цене/популярности/дате добавления товара

- карта товара с фотографиями, описанием, рекомендованными товарами