Простой сайт с регистрацией и публикацией контента

Добрый день!

Необходимо создать простой сайт на бесплатной CMS. Основная идея сайта: пользователи регистрируются и публикуют свои тексты, аудио и видео. Весь контент должен храниться в базе данных сайта, привязанный к аккаунту с которого его выложили. На главной страницы выводится каталог по тематике контента и поиск.

для аудио контента должен быть встроенный плеер, чтобы на всех устройствах (в т.ч. Apple) можно было прослушать.

Дизайн в светлых, воздушных тонах (не розовый и не оттенки красного)