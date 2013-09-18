Сделать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок247 просмотров
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Необходимо сделать сайт "под ключ" примерно такого плана: http://drink1.ru

Для другого товара, одного вида, но четырех расцветок.

Обговаривание контента с выбранным исполнителем.

10 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
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