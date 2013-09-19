Радио страничка

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки126 просмотров
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Нужен сайт для радио проекта. Одна страница. На странице:

- Шапка – логотип и флэш (код есть) проигрыватель

- Интерактивная карта с гиперссылками

- Доска – чат

- Фото лента

- Виджет календаря (программа передач, нахождение на фото ленте по заданной дате)

- Статистика

- и по мелочам.

Креативный дизайн приветствуется, но можно и без излишеств. Хост мой, доменное имя моё (всё есть). Прототип – шаблон есть, нужна только качественная реализация.

ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ФАКТУ.

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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