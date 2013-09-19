Радио страничка

Дизайн готов. Нужна верстка и программирование, если это потребуется. Возможно, можно будет воспользоваться каким-то плагином для реализации задачи. Срок создания сайта - 14 дней (7 дней на сайт без модуля объявлений и 7 дней на остальное) Только для опытных ...