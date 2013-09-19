Меня интересует простой интернет-магазин медицинского материала.

Отличия от стандартных бесплатных предложений: СМС-верификация для входа (что-то вроде Турбо СМС), и собственный кабинет, где Клиент сможет продать в автоматическом режиме свою покупку. Например, зашел - купил 10 единиц материала, потом 5 продал обратно прямо с сайта самому магазину. Также он должен видеть свою историю покупок-продаж.

Стоимость медицинских материалов будет выставляться администратором.

Дизайн - почти любой бесплатный шаблон для стандартных ЦМС, с классическим слайдером на главной и несколькими блоками.

Укажите, пожалуйста, Вашу стоимость и время разработки.