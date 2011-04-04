Требуется наполнение сайта товарами. Все храниться в PDF каталогах, во вложении пример каталога. Товаров будет много, так что цена нужна оптимально оптовая! Спасибо.
- Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Необходимо разработать дизайн следующих страниц: главная страница, страница каталога с товарами, карточка товара, информационная страница, контакты. Возможен вариант работы под ключ. На хостинге уже установлен opencart (oStore)1.5.5.1.1. Функционал движка, позволяет настроить все необходимое, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Магазин мебели. Основные требования: - Навигация по разделам, категориям, атрибутам (каталог, производитель, стиль и т.д.) - Фильтр (размер, предмет, стиль, производитель, ценовой диапозон, материал, отделка, размеры) - Цена определяется по запросу, ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $300
Планирутся фотогалерея с большой и постоянно пополняющейся базой снимков. Что нибудь в этом стиле - http://fv-moscow.ru - ставить на этот домен. Необходимо: - быстрая регистрация и авторизация пользователей; - ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Примерный аналог вот этого - http://beruobed.ru/Интернет-магазины19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Уже готовый, залитый на хостинг движек, с новым шаблоном. Версия 3.2.1. Надо подредактировать шаблон: расширить, убрать не нужное, возможно изменить структуру меню. Заполнить готовой инфой.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы управления бизнес-процессами. Интеграция с 1C-Бухгалтерией, IP-телефонией (call-центром). Более подробная информация по электронной почте. Локализация исполнителя, желательна в Московском регионе.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Вот сайт: http://newalbarakat.albarakat.ru Вот само задание: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется доработка почти готового магазина. Дизайн и структура есть. Вся необходимая информация в прирепленке.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт14 лет назад