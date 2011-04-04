Papiros

Иван Papiros

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Каталог офисной мебели

    $300

    Необходимо разработать дизайн следующих страниц: главная страница, страница каталога с товарами, карточка товара, информационная страница, контакты. Возможен вариант работы под ключ. На хостинге уже установлен opencart (oStore)1.5.5.1.1. Функционал движка, позволяет настроить все необходимое, ...

    Opencart
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет- каталог

    Магазин мебели. Основные требования: - Навигация по разделам, категориям, атрибутам (каталог, производитель, стиль и т.д.) - Фильтр (размер, предмет, стиль, производитель, ценовой диапозон, материал, отделка, размеры) - Цена определяется по запросу, ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание фотогалереи с возможностью заказа.

    $300

    Планирутся фотогалерея с большой и постоянно пополняющейся базой снимков. Что нибудь в этом стиле - http://fv-moscow.ru - ставить на этот домен. Необходимо: - быстрая регистрация и авторизация пользователей; - ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • WordPress редактирование шаблона и наполнение

    $70

    Уже готовый, залитый на хостинг движек, с новым шаблоном. Версия 3.2.1. Надо подредактировать шаблон: расширить, убрать не нужное, возможно изменить структуру меню. Заполнить готовой инфой.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется CRM система.

    Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы управления бизнес-процессами. Интеграция с 1C-Бухгалтерией, IP-телефонией (call-центром). Более подробная информация по электронной почте. Локализация исполнителя, желательна в Московском регионе.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

korogan
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработка WordPress
WordPress
Сотрудничеством доволен!
Качественно и в срок выполнил работу. Рекомендую. Не пожалеете.
Ответный отзыв
NikAS_93
Никита 
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
WordPress редактирование шаблона и наполнение
WordPress
Работа прошла успешно. Оплата произведена вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший специалист, все понимает без лишних слов. Работа выполнена в срок. Рассматриваю дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв