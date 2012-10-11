Создание фотогалереи с возможностью заказа.

Планирутся фотогалерея с большой и постоянно пополняющейся базой снимков.

Что нибудь в этом стиле - http://fv-moscow.ru - ставить на этот домен.

Необходимо:

- быстрая регистрация и авторизация пользователей;

- разбивка альбомов на группы и категории;

- добавление понравившихся снимков в корзину из любого режима просмотра (выбор размера и т.п.);

- навигация, поиск;

- панель управления;

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В общем - интернет магазин, только похожий больше на галерею.

Еще нужно подобрать сервер http://ruskyhost.ru/servers.php база снимков будет занимать десятки гигов.

Жду Ваших предложений.

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