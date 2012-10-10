Скрипт/Движок контекстной рекламы, аналог адсенс/адвордс или директа.

1. Нужен полноценный и быстрый движок контекстной рекламы!

2. Нужна защита от накрути кликов, ботов, взлома и прочего гов...а.

3. Нужна Оплата/ Расчет через эл.денги Web Money.

4. Нужен функционал – аналог адсенс/адвордс или директа. (такая же покупка/продажа/размещение/статистика/расчеты.)

5. Приятный и интуитивно понятный сайт для контекстной рекламы! (Что бы как рекламодатель, так и веб мастер чувствовали себя уверенно работая с системой.).

Немного пояснения:

Понимаю, что работы много, но платить я буду только за реально работающий проект, после тестирования. Оплату проведу либо в оффлайне, (так как не хочу мошенничества и кидалова) либо работаем сразу через гаранта. Так же после завершения работы над проектом я продолжу работу с данным человеком по усовершенствованием проекта и много многого другого.

Т3 как такого нет, но можно сделать по типу адсенс/адвордс или директа.

От вас мне нужно четкую цену. Про сроки понимаю, что говорить рано, но все же напишите.

После выбора кандидата на выполнение данного проекта, с ним будут обговариваться все детали более подробно.