Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать свадебный портал. Основные ориентиры - http://wedding.ua/ и http://my-svadba.ru/ Основные пожелания (общее видение и краткое тех задание) - в приложении к проекту. Детально условия проекта ...
Движок контекстной рекламы, аналог адсенс/адвордс
Скрипт/Движок контекстной рекламы, аналог адсенс/адвордс или директа.
1. Нужен полноценный и быстрый движок контекстной рекламы!
2. Нужна защита от накрути кликов, ботов, взлома и прочего гов...а.
3. Нужна Оплата/ Расчет через эл.денги Web Money.
4. Нужен функционал – аналог адсенс/адвордс или директа. (такая же покупка/продажа/размещение/статистика/расчеты.)
5. Приятный и интуитивно понятный сайт для контекстной рекламы! (Что бы как рекламодатель, так и веб мастер чувствовали себя уверенно работая с системой.).
Немного пояснения:
Понимаю, что работы много, но платить я буду только за реально работающий проект, после тестирования. Оплату проведу либо в оффлайне, (так как не хочу мошенничества и кидалова) либо работаем сразу через гаранта. Так же после завершения работы над проектом я продолжу работу с данным человеком по усовершенствованием проекта и много многого другого.
Т3 как такого нет, но можно сделать по типу адсенс/адвордс или директа.
От вас мне нужно четкую цену. Про сроки понимаю, что говорить рано, но все же напишите.
После выбора кандидата на выполнение данного проекта, с ним будут обговариваться все детали более подробно.
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