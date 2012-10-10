Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать свадебный портал. Основные ориентиры - http://wedding.ua/ и http://my-svadba.ru/ Основные пожелания (общее видение и краткое тех задание) - в приложении к проекту. Детально условия проекта ...
Промо-сайт/витрина
Основная задача сайта: Продвижение товара на рынок.
Тип сайта: каталог товаров, с привлекающим дизайном, способствующий продвижению.
Сайт должен привлечь внимание к теме здоровья, красоты и привить культуру правильного потребления питьевой воды. В связи с этим, на сайте будут текстовые материалы, фото и видео, на водную тему (исследования в этой области, достижения собственной лаборатории по изучению воды, практика применения). Контент: текст и фото товаров будут предоставлены Заказчиком.
В приложении детальное ТЗ на разработку. Прошу ознакомиться и назвать бюджет/сроки. Без данных параметров, заявка рассматриваться не будет. В случае, если возникнут уточняющие вопросы до подачи заявки, готов на них ответить.
Так же, прошу в заявке дать ссылку на работу из портфолио максимально соответствующее тематике, потому что все портфолио фрилансера не рассматривается.
Заявки фрилансеров
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