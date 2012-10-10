Промо-сайт/витрина

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Закрыт22 заявки202 просмотра

Основная задача сайта: Продвижение товара на рынок.

Тип сайта: каталог товаров, с привлекающим дизайном, способствующий продвижению.

Сайт должен привлечь внимание к теме здоровья, красоты и привить культуру правильного потребления питьевой воды. В связи с этим, на сайте будут текстовые материалы, фото и видео, на водную тему (исследования в этой области, достижения собственной лаборатории по изучению воды, практика применения). Контент: текст и фото товаров будут предоставлены Заказчиком.

В приложении детальное ТЗ на разработку. Прошу ознакомиться и назвать бюджет/сроки. Без данных параметров, заявка рассматриваться не будет. В случае, если возникнут уточняющие вопросы до подачи заявки, готов на них ответить.

Так же, прошу в заявке дать ссылку на работу из портфолио максимально соответствующее тематике, потому что все портфолио фрилансера не рассматривается.

13 лет назад
rusmuk
Руслан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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